Red Bull et Max Verstappen peuvent souffler. Le premier titre de champion du monde du pilote néerlandais n'a pas été remis en question par la FIA, qui a cependant sanctionné vendredi l'écurie autrichienne pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021 (ndlr : +1,6%). Red Bull a néammoins écopé d'une amende de 7 millions dollars (ndlr : 7 millions d'euros) et d'une réduction de 10% du temps de développement de sa monoplace en soufflerie.

Red Bull est la seule écurie à avoir dépassé le plafond budgétaire, mis en place pour la première fois en F1 pour la saison 2021 et alors fixé à 145 millions de dollars. La FIA a loué la "coopération" de Red Bull dans la résolution de cette affaire, qui avait été révélée par l'instance le 10 octobre, et estime que Red Bull n'a pas voulu agir "de façon malhonnête ou de mauvaise foi".

Autre circonstance atténuante selon la FIA, il s'agissait de "la première année" du règlement financier, "ensemble très complexe de règles" auquel devaient se soumettre les dix écuries de l'élite du sport automobile mondial. Red Bull a désormais trente jours pour régler son amende. C'est également à la structure basée à Milton Keynes (Royaume-Uni) de régler les frais de procédure.

Au niveau sportif, l'écurie du double champion du monde 2021 et 2022 échappe au pire des sanctions qui étaient dans l'escarcelle de la FIA - retrait de points, déclassement, disqualification a posteriori -. Elle devra néanmoins compter pendant douze mois sur un temps réduit de soufflerie, crucial pour le développement des futures monoplaces. Ce temps est par ailleurs inversement proportionnel au classement des écuries au championnat du monde. Et comme Red Bull a été titrée championne 2022, elle bénéficie déjà du plus petit temps en soufflerie de la grille de F1. (Avec AFP).

