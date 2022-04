Formule 1

Direction de course, DRS... Les changements de règlement de 2022 décortiqués

SAISON 2022 - La saison 2022 a vu l'arrivée de nouveautés comme la mise en place d'une nouvelle direction de course bicéphale pour remplacer Michael Masi ou la mise en place de nouvelles zones de DRS sur les Grands Prix. Que faut-il en penser ? Nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta pèsent le pour et le contre. Retrouvez l'intégralité de l'émission Les Fous du Volant en podcast.

00:11:29, il y a une heure