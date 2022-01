Le directeur général de la marque, Laurent Rossi, avait promis avant même la fin du Championnat du monde 2021 une restructuration chez Alpine F1 Team et il tient parole. Le dirigeant de l'écurie française, basée à Enstone, en Angleterre, pour sa partie "châssis", et à Viry-Châtillon pour son entité "moteur", avait commencé à revoir l'organigramme de l'équipe de Formule 1 l'an dernier en remerciant Rémy Taffin, le directeur technique Moteur, pendant l'été, et il avait limogé, un autre cadre de l'équipe, le directeur exécutif d'Enstone, Marcin Budkowski, jeudi dernier.

Et visiblement, la lame de fond n'a pas fini de passer puisque Laurent Rossi n'a pas renouvelé le contrat, arrivé à expiration fin 2021, d'Alain Prost, le conseiller spécial de l'écurie.

Champion du monde de Formule 1 en 1985, 1986, 1989 avec McLaren et en 1993 au volant d'une Williams propulsée par un moteur Renault, le Français avait retrouvé l'équipe pour son retour en tant que constructeur à part entière (châssis et moteur) en 2016, avec le titre d'ambassadeur et conseiller de la marque. Renault, le nom d'Alpine en Formule 1 jusqu'à la fin de la saison 2020, avait ainsi voulu s'inspirer de ce que faisait Mercedes avec le triple champion du monde Niki Lauda, sans lui trouver une véritable place, au-delà de son aura médiatique d'ancien champion. L'Auvergnat avait fini par prendre le titre honorifique de directeur non-exécutif de l'écurie sans savoir ce que cela impliquait réellement, à part être un relais des pilotes auprès du management.

