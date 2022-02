L'écurie Aston Martin a présenté jeudi la monoplace "AMR22" que piloteront Sebastian Vettel et Lance Stroll en 2022, saison d'un changement d'ampleur de la réglementation en Formule 1. Aston Martin est la première écurie à réellement dévoiler sa version des monoplaces 2022, répondant aux nouvelles règles fixées par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Ad

Red Bull a certes dévoilé mercredi sa livrée, aux couleurs inchangées, mais il ne s'agit pas du modèle définitif que le champion du monde Max Verstappen dirigera aux premiers essais de pré-saison à Barcelone (23-25 février). L'écurie Haas s'était quant à elle contentée la semaine dernière de montrer une version modélisée informatique de sa voiture, sans véritablement lever le voile.

Saison 2022 Leclerc, prolongation et objectifs : Sainz croit plus que jamais au retour de Ferrari IL Y A 6 HEURES

La F1 introduit cette saison un nouveau règlement technique devant permettre aux voitures, à l'aérodynamisme modifié, de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle. Les tests de Barcelone et les suivants à Bahreïn (10-12 mars) apporteront les premiers indices sur les forces en présence, avant le premier Grand Prix à Bahreïn le 20 mars. Avec une question en suspens : une écurie a-t-elle eu la trouvaille permettant de devancer toutes les autres ?

"Le débrief du tour de formation dure une demi-heure avec lui" : Vettel, ce perfectionniste

"Cette année sera un véritable test pour nous", a expliqué le quadruple champion du monde Vettel (2010-2013), espérant être "en bien meilleure forme que l'an dernier". "L'année dernière, nous n'avons rien montré parce que nous ne nous sommes pas concentrés sur l'apport de développements alors que cette année, tout tournera autour de ce règlement, de cette nouvelle génération de voitures, donc nous serons en mesure de montrer ce que nous pouvons faire", a-t-il soutenu.

L'Allemand de 34 ans, arrivé en 2021 chez Aston Martin après son passage chez Ferrari, avait fini 12e l'an dernier, juste devant son équipier canadien Stroll. L'écurie a terminé 7e au classement des constructeurs.

Saison 2022 Red Bull est "reparti d'une feuille blanche" avec sa nouvelle RB18 et avoue "beaucoup d'inconnues" HIER À 16:46