Changement de cap en 2022 pour la Formule 1. Dès la saison prochaine, une nouvelle réglementation technique sera de rigueur. Ainsi, le prototype des monoplaces de l'exercice 2022 a été présenté ce jeudi sur le circuit de Silverstone, là où se déroulera le GP de Grande-Bretagne ce week-end. Ce changement majeur devait intervenir pour la saison 2021 mais a été décalé d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

La réglementation 2022 créera l'opportunité de luttes plus serrées et roue contre roue

Quelques modifications ont notamment été apportées : le nez de la monoplace a été retouché, tout comme l'aileron avant qui est plus large. Ces changements ont été opérés pour notamment favoriser les dépassements. "Si 2021 est une superbe bagarre jusqu'à présent, nous voyons toujours les monoplaces avoir du mal à se suivre en course. La réglementation 2022 réglera ce problème et créera l'opportunité de luttes plus serrées et roue contre roue", a souligné Ross Brawn, le patron sportif de la Formule 1.

"Nous voulons que les voitures puissent se suivre les unes derrière les autres et qu'il y ait des bagarres passionnantes. Elles sont plus simples que les voitures actuelles car beaucoup de petits composants ont été retirés, surtout au niveau des pontons, et l'aileron avant est plus simple", a renchéri jeudi Nikolas Tombazis, directeur Monoplace à la FIA.

