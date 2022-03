Nikita Mazepin, seul pilote russe en Formule 1, n'est pas visé par une sanction malgré l'invasion de la Russie en Ukraine. La FIA a officiellement autorisé le pilote Haas à s'aligner cette saison. "Aucune compétition internationale n'aura lieu en Russie et au Bélarus, jusqu'à nouvel ordre" et "aucun drapeau/symbole ou hymne de la Russie/Bélarus ne sera utilisé dans les compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre", a par ailleurs indiqué la l'instance, qui a expliqué agir "conformément aux recommandations du Comité international olympique" après l'invasion russe de l'Ukraine.

"Les pilotes, les concurrents individuels et les officiels russes/bélarusses ne participeront aux compétitions internationales qu'à titre neutre et sous le "drapeau de la FIA", sous réserve d'un engagement spécifique et du respect des principes de paix et de neutralité politique de la FIA, et ce jusqu'à nouvel ordre", est-il écrit dans le communiqué.

Le GP de Russie officiellement annulé

La FIA a aussi acté "l'annulation" du Grand Prix de Russie de F1 qui devait se tenir le 25 septembre, une décision déjà annoncée par Formula 1, promoteur du championnat, la semaine dernière. L'avenir de Nikita Mazepin (Haas) en F1 reste toutefois incertain, lié notamment au sort du partenariat entre l'écurie Haas et son sponsor principal, le groupe russe Uralkali, spécialisé dans la potasse. Mardi soir, Haas s'est refusé à faire "tout commentaire" concernant cette annonce.

Pilote "payant" arrivé l'an dernier en F1, Nikita Mazepin (22 ans) est le fils du milliardaire Dmitry Mazepin, directeur non-exécutif d'Uralkali, arrivé en même temps comme sponsor titre de l'équipe. Pour la dernière journée des essais de pré-saison à Barcelone vendredi dernier, Haas avait enlevé les couleurs russes d'Uralkali, qu'arborent habituellement sa monoplace. Une décision concernant le partenariat à long terme entre les deux parties doit être prise cette semaine.

