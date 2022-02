L'Américain Otmar Szafnauer a été nommé directeur de l'écurie Alpine et le Français Bruno Famin directeur exécutif, a annoncé jeudi l'écurie française en pleine réorganisation. Sous la houlette de son président Laurent Rossi, Alpine (ex-Renault) continue sa restructuration après s'être séparé de son directeur exécutif Marcin Budkowski et non exécutif, l'ancien pilote Alain Prost. Pressenti depuis plusieurs mois, Szafnauer avait quitté début janvier son poste de directeur général d'Aston Martin. Le dirigeant de 57 ans était présent au sein de la structure (ex-Force India et ex-Racing Point) depuis douze ans.

Szafnauer sera accompagné dans l'organigramme de Bruno Famin, comme directeur exécutif, qui était jusqu'ici directeur des opérations de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Par ailleurs, l'Italien Davide Brivio, ancien dirigeant à succès de Suzuki en MotoGP arrivé l'an dernier chez Alpine, reste en poste comme directeur des projets compétition. Après le sacre de Max Verstappen (Red Bull) en 2021, la saison de Formule 1 doit redémarrer le 20 mars à Bahreïn pour un calendrier record de 23 Grands Prix.

(Avec AFP)

