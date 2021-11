Au regard de ses dernières prestations, son sort semblait scellé depuis quelques semaines. Ce mardi matin, Alfa Romeo a officialisé la nouvelle : Antonio Giovinazzi, actuellement dix-huitième du classement des pilotes avec un point, ne sera pas conservé lors de la saison 2022, qui verra l'arrivée de Valtteri Bottas à la place de Kimi Raïkkönen. Le pilote italien sera donc remplacé par Guanyu Zhou. "Nous souhaitons le meilleur à Antonio pour la suite de sa carrière. Il reste encore trois courses pour bien finir la saison", a souligné Frédéric Vasseur, le team principal d'Alfa Romeo à propos de l'Italien, qui a obtenu sa meilleure performance au Grand Prix du Brésil 2019 (5e).

Pour la toute première fois de l'histoire de la Formule 1, un pilote chinois sera sur la grille de départ en 2022. Alfa Romeo a en effet misé sur Guanyu Zhou. Outre son titre lors du championnat asiatique de Formule 3 2021, le pilote de 22 ans est en lice pour être sacré en Formule 2 cette saison. Alors qu'il reste encore deux Grands Prix à disputer, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi, Guanyu Zhou est à 36 points du leader Oscar Piastri, qui sera pilote réserve d'Alpine en 2022.

"Depuis mon plus jeune âge, je rêve de monter le plus haut possible dans ce sport qui me passionne. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité, a expliqué Guanyu Zhou sur le site officiel d'Alfa Romeo. C'est un privilège de représenter cette équipe emblématique, qui a promu tellement de jeunes talents. Je me sens bien préparé pour cet immense challenge de la F1, le sommet de ce sport. Ma mission de la saison prochaine sera d'apprendre énormement de choses le plus rapidement possible. Pour l'histoire du sport automobile, c'est un progrès d'avoir un pilote chinois sur la grille. Je sais que beaucoup d'espoirs reposeront sur mes épaules. Cela me poussera à devenir meilleur."

"Guanyu Zhou a vraiment beaucoup de talent et ses résultats en F2 le prouvent. Nous avons hâte d'accueillir tous les nouveaux fans chinois de F1 qui vont suivre l'équipe. Nous ferons tout notre possible pour rendre cette expérience inoubliable pour la Chine", a conclu Frédéric Vasseur.

