Le défilé est terminé. Bien après les neuf autres équipes, Alfa Romeo a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2022, après trois jours d'essais à Barcelone où la C42 a roulé dans une tenue de camouflage. Cette année, la monoplace d'Hinwil accorde beaucoup plus de place au rouge puisque le blanc, omniprésent l'année dernière, devient désormais minoritaire. Pour le reste, pas de changement majeur concernant les couleurs, ORLEN demeurant le sponsor-titre de l'écurie Sauber qui utilise Alfa Romeo comme prête-nom.

En revanche, la structure suisse est désormais emmenée par deux nouveaux pilotes, puisque Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, premier pilote chinois de l'histoire de la F1, ont succédé à Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. Discrète aux essais, Alfa Romeo a rencontré quelques difficultés en piste et n'a accumulé que 175 tours durant les trois jours de test. Pas franchement rassurant, alors qu'elle avait déjà terminé avant-dernière au classement des constructeurs en 2021, avec 13 petits points engrangés.

