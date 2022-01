A vos agendas. Les deux sessions d'essais de pré-saison de Formule 1 ont été officialisées ce mercredi : elles auront lieu du 23 au 25 février prochains en Espagne, puis du 10 au 12 mars à Bahreïn, avant le Grand Prix d'ouverture de la saison qui aura lieu une semaine plus tard sur le circuit de Sakhir. A Barcelone comme à Bahreïn, les écuries auront trois jours pour faire rouler et mettre au point la toute nouvelle génération de monoplaces conforme à la réglementation 2022 de la catégorie reine du sport automobile.

Les observateurs, et les organisateurs, attendent beaucoup de ce nouveau règlement avec des voitures au design aérodynamique (sur et sous la voiture) totalement revu, des roues plus grandes de 18 pouces, mais aussi un poids en hausse, qui devrait favoriser les dépassements et "l'action roue contre roue", comme le précise le communiqué.

Bahreïn pour avoir une meilleure idée des forces en présence

Le public sera absent lors des essais sur le circuit de Barcelone, et il n'y aura pas de chronométrage officiel lors des différents "runs" des écuries, seul un classement du meilleur temps au tour sera dévoilé à chaque fin de journée. En revanche, les fans pourront assister aux tests à Bahreïn et un chronométrage en temps réel permettra de se faire une meilleure idée des forces en présence.

Après ces deux sessions d'essais officiels, la campagne 2022 débutera à Bahreïn du 18 au 20 mars. Un nombre record de 23 courses sont au programme de la saison, un objectif qui était visé dès 2021 mais que la pandémie de covid avait empêché de se réaliser avec reports et annulations.

