Malgré un début de saison chaotique, zéro point au classement, et des tensions entre ses deux pilotes, Haas a décidé de poursuivre l'aventure avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin en 2022. L'écurie américaine a confirmé l'information ce jeudi, après l'interview de son patron, Günther Steiner, donnée à La Gazzetta dello Sport deux jours plus tôt. "Mick devrait être confirmé bientôt. Attendons quelques jours et espérons que tout soit résolu. Nous voulons avoir confirmé les deux pilotes d’ici là. Sotchi serait le bon moment. Et l’on pourra ensuite se concentrer sur l’année prochaine", a-t-il déclaré.

Le GP de Russie se déroule ce week-end, et Günther Steiner n'a donc pas menti. Le Russe et l'Allemand défendront bien les couleurs de Haas l'année prochaine. "Nous souhaitions miser sur la continuité, a-t-il affirmé dans un communiqué publié sur le site officiel de l'écurie américaine. Les deux pilotes ont eu l'opportunité d'apprendre en Formule 1 et ils ont beaucoup donné cette année. Même si la saison a été difficile pour eux, ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe. Désormais, nous souhaitons aller de l'avant et tout faire pour que Mick et Nikita soient compétitifs en course."

Schumacher veut gagner des points en 2022

Si Nikita Mazepin estime que son écurie "sera plus forte la saison prochaine", Mick Schumacher est ravi de "poursuivre" son "rêve". "J'ai beaucoup appris lors de cette première année chez Haas. Le nouveau règlement et l'ambition impressionnante de toute l'équipe, supportée par Ferrari, pourrons nous permettre de nous battre pour des points. Enfin, je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu'elle continue de m'accorder et le soutien qu'elle m'a témoigné au fil des années", a conclu le fils du septuple champion du monde de Formule 1.

