La stat la plus impressionnante, qui témoigne l’infaillibilité du pilote de la RB18 n°1. Max Verstappen n’a perdu aucune place entre sa position de grille et la fin du 1er tour cette saison. Il a conservé sa position à 9 reprises, grappillé une place à Djeddah, Miami et Silverstone, et deux dimanche à Budapest. Seul Alex Albon (Wlliams) peut en dire autant, grâce à ses positions de départ en fond de grille.

L’antistat porte-bonheur ? Max Verstappen n’a pas remporté la première course de la saison. Il en est ainsi pour le champion du monde depuis 2017.

La vitesse d’intervention aux stands est un marqueur de RBR depuis des années. Le pit-crew bleu marine l’a rappelé en Hongrie en réalisant le changement le plus rapide sur la RB18 de Sergio Pérez, en 2”19. 5 fois la plus rapide en 13 courses, l’écurie autrichienne domine McLaren (4) et toutes les autres dans l’exercice.

C’est le score du Néerlandais dans son duel avec son coéquipier, Sergio Pérez, en qualification. Un rapport de force déséquilibré, qui témoigne de l’emprise du Hollandais dans son équipe. Comme Charles Leclerc chez Ferrari (vis-à-vis de Carlos Sainz), Lando Norris chez McLaren (Daniel Ricciardo) ou Valtteri Bottas chez Alfa Romeo (Guanyu Zhou). Mais pas aussi bien que le champion toutes catégories, Alex Albon qui mène 10-1 chez Williams face à Nicholas Latifi.

Il a gagné huit fois en 13 Grands Prix, et c’est le meilleur ratio après les 9 de Lewis Hamilton en 2020 et de Michael Schumacher en 2002, et les 12 du Baron rouge en 2004. Max Verstappen peut être serein : tous les pilotes vainqueurs au moins huit fois lors des 13 premiers Grands Prix ont été couronné en fin de saison.

Le total de tours qu’il a passés en tête depuis le coup d’envoi du championnat, à Sakhir. Charles Leclerc suit avec 290 boucles, réparties pour lui aussi sur 11 épreuves.

En points, c’est l’avance que possède Max Verstappen sur son second, Charles Leclerc (Ferrari), après 13 courses. C’est le troisième écart le plus important jamais vu dans l’histoire de la Formule 1, derrière les 112 points affichés par Sebastian Vettel (Red Bull) sur Fernando Alonso (Ferrari) en 2012 et les 85 de Lewis Hamilton (Mercedes) sur son coéquipier, Valtteri Bottas, en 2020.

L’expérience montre qu’un n°1 mondial doté de 38 unités d’avance à ce stade de la saison sera champion.

Chez les constructeurs, c'est la marge de RRB sur Ferrari. Cette avance entre tout juste dans le top 8 des plus grands écarts à ce moment du championnat, mais Red Bull peut voir venir : tous les constructeurs en tête du Mondial avec au moins 9,5 points d’avance après 13 Grands Prix ont été champions !

