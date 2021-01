Toutefois, cette “guéguerre” ne devrait pas fragiliser les bonnes relations et les échanges entre Red Bull et Honda qui devraient donc prochainement aboutir à un accord. La firme autrichienne rachèterait donc la propriété intellectuelle du groupe japonais et reprendrait les opérations de Honda dans son usine anglaise de Milton Keynes. Le groupe japonais ne devrait pas pour autant s’éclipser totalement puisqu’elle pourrait continuer à apporter son soutien à l’écurie de Max Verstappen et Sergio Pérez.