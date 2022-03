Saison 2022

Dans le sillage de Simone Biles et Naomi Osaka, entre autres, Lewis Hamilton a décidé lui aussi confier ses difficultés liées à sa santé mentale. Le Britannique, qui connaît un début de saison difficile avec sa Mercedes, a évoqué son état d'esprit dans un message posté sur Instagram, où il est suivi par 27 millions de personnes. "Difficile de rester positif certains jours", écrit-t-il tout d'abord.

"J'ai eu des difficultés au niveau du mental et des émotions pendant un long moment, aller de l'avant est un effort compliqué mais il faut continuer à se battre, nous avons tellement de choses à faire et à accomplir", poursuit Hamilton, qui s'était réfugié dans le silence après son titre perdu face à Max Verstappen la saison dernière. "Je vous écris pour vous dire qu'il n'y a aucun problème à sentir les choses comme vous le faites, sachez juste que vous n'êtes pas seuls et que nous allons tous nous sortir de cette situation !", conclut-il.

Après deux courses, Hamilton, cinquième est déjà relégué à 30 points de Charles Leclerc (Ferrari), leader du classement des pilotes.

