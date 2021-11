Il est l'une des révélations de l'année. Théo Pourchaire, 18 ans à peine, a plus que réussi sa première saison en Formule 2. Jugez plutôt : deux victoires, dont une à Monaco - où il est devenu, au passage, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline - et l'autre à Monza. Cinquième au championnat, le Grassois est devenu, tout naturellement, un candidat au dernier baquet disponible en Formule 1.

Car Pourchaire est aussi et surtout un pilote de l'académie de Sauber, prête-nom d'Alfa Romeo en F1. En septembre dernier, l'écurie italienne a officialisé le remplacement de Kimi Raïkkönen, futur retraité, par Valtteri Bottas. Mais depuis, elle n'a toujours pas dévoilé l'identité du coéquipier du Finlandais. Et Antonio Giovinazzi, l'actuel titulaire, n'a pas franchement convaincu sa direction.

Pourchaire a un concurrent qui coche toutes les cases

"Pour moi, je mérite ma place en F1, nous a confié Théo Pourchaire, ce mardi, dans le podcast les Fous du Volant. Mais il n'y a pas que les performances qui comptent. Il y a beaucoup de paramètres." Le Français n'a effectivement pas son destin en main. Ces dernières semaines, des tractations ont été nouées entre l'Américain Michael Andretti et Alfa Romeo en vue d'une prise de contrôle de l'écurie. Si elles avaient abouti, ces négociations auraient considérablement obscurci l'avenir du Français. Elles ont finalement capoté.

Mais ce n'est pas tout. Deux autres pilotes postulaient sérieusement à une promotion chez Alfa. Oscar Piastri, leader du classement de F2, et Guanyu Zhou, son dauphin. Les deux pilotes sont membres de l'académie Alpine mais l'écurie française est prête à les laisser aller voir ailleurs. Piastri, prodige chouchouté par Mark Webber, pourrait être confronté à une situation bien plus embarrassante que d'autres, comme Pierre Gasly, ont vécu : s'il est sacré en F2, le pilote australien ne sera pas autorisé, réglementairement, à y disputer une nouvelle saison. Sans une place en F1, il devra alors se tourner vers d'autres formules de promotion, ou vers un rôle de réserviste.

Le surdoué de Melbourne s'est déjà fait une raison. Car l'autre candidat, Guanyu Zhou, a d'autres cordes à son arc. Il est encore jeune (22 ans), talentueux et son père serait prêt à payer très cher - on parle là d'un montant à huit chiffres - pour promouvoir son fils en F1… qui aurait elle-même beaucoup à gagner grâce au concours d'un pilote chinois. Et pour une écurie comme Alfa Romeo, en difficulté financière, l'apport est tout sauf négligeable.

Vasseur ne veut pas m'amener en F1 pour que je sois un pilote moyen

De quoi coiffer Pourchaire au poteau. "Piastri a fait une superbe saison, Zhou aussi, a admis le Français. Lui a une belle aide en plus… ça fait partie de la F1, c'est comme ça, c'est un monde compliqué. Mais j'ai discuté avec les patrons d'Alfa Romeo Racing, ils m'ont proposé quelque chose de très bien donc je suis content."

Bien conscient du talent et du potentiel du jeune homme, Alfa Romeo pourrait offrir un vrai programme de développement au Grassois, comme l'a sous-entendu Frédéric Vasseur, patron de l'écurie, sur Canal+ Sport lundi. "Je veux à tout prix que Théo ait toutes les armes en main pour arriver en F1, a-t-il expliqué lors d'un direct diffusé sur Twitch. On réfléchit en ce moment à lui faire un programme d’essais solide en F1 pour bien le préparer."

Vasseur, qui a joué un rôle majeur dans l'émergence de nombreux grands pilotes, y compris Lewis Hamilton, préfère donc jouer la carte de la patience. L'objectif ? Offrir à Pourchaire une vraie chance de performer, et pas seulement de figurer. "Avec Frédéric Vasseur, on était totalement d'accord là-dessus, a-t-il avoué. Il ne veut pas m'amener en F1 pour que je fasse deux saisons et que je sois un pilote moyen. Il veut absolument qu'on construise une histoire ensemble. Mon rêve est d'être champion du monde. Ça n'arrivera peut-être jamais mais je veux avoir le potentiel pour y arriver."

