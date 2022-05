Sebastian Vettel ne risque pas d'oublier son dernier week-end à Barcelone. Si le pilote allemand n'a certes pas réalisé une course à marquer d'une croix blanche, dimanche, en terminant aux portes des points (11e) avec son Aston Martin, les heures qui ont suivi la course ont été un peu plus animées. Selon la police locale, Vettel se trouvait dans la métropole catalane lundi lorsqu'on lui a volé un sac au moment où il descendait de sa voiture, a expliqué mardi à l'AFP un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane.

D'après la reconstruction des faits, Vettel a alors poursuivi les malfaiteurs en activant l'option géolocalisation de ses écouteurs qui se trouvaient dans le sac à dos dérobé et a prévenu la police. Selon le quotidien barcelonais El Periodico, Sebastian Vettel a demandé à une femme qui passait par là de lui prêter sa trottinette électrique, à l'aide de laquelle il s'est lancé à leurs trousses. La police n'a pas confirmé cette information.

Les écouteurs retrouvés, pas le sac

Le pilote a suivi leur trace jusqu'à ce qu'il parvienne à remettre la main sur ses écouteurs que les voleurs avaient abandonnés, a précisé le porte-parole de la police. Ils ont en revanche conservé le sac. Un porte-parole d'Aston Martin, l'équipe de Vettel, a précisé à l'AFP que le pilote avait "essayé de trouver le sac en utilisant son Iphone pour localiser les écouteurs qui étaient à l'intérieur".

"Mais lorsqu'il est parvenu à localiser les écouteurs, ils avaient été abandonnés et il n'a donc pas pu localiser le sac volé", a ajouté ce porte-parole. Citant des sources policières, El Periodico indique que les voleurs auraient soupçonné, à raison, que les écouteurs pouvaient être équipés d'un GPS et s'en étaient débarrassés pour cette raison.

(Avec AFP)

