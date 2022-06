Et si la F1 revenait sur le continent africain dès l'année prochaine ? Selon les informations de L'Equipe , Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, s'est rendu lundi en Afrique du Sud, au lendemain du GP d'Azerbaïdjan remporté par Max Verstappen , pour rencontrer des représentants du circuit de Kyalami et étudier la faisabilité de faire revenir la F1 dans un pays qui n'a plus accueilli de course depuis 1993, et la victoire d'Alain Prost devant Ayrton Senna et Mark Blundell.