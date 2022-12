C'était un secret de polichinelle et c'est désormais officiel. La Formule 1 ne passera pas par la Chine en 2023 en raison des "difficultés actuelles présentées par la situation du Covid-19" dans le pays. Ainsi, les organisateurs de la saison prochaine étudient déjà des solutions alternatives pour remplacer le Grand Prix de Shanghai (ndlr : qui était prévu le 16 avril) dans le calendrier qui contenait initialement 24 courses.

Dans un entretien accordé à la BBC mi-novembre, le porte-parole de la F1 avait évoqué "un point de friction concernant les exigences de quarantaine du personnel de la F1 en cas d'infection au Covid-19".

Pour rappel, le promoteur du championnat du monde a signé un contrat pour un Grand Prix de Chine jusqu'en 2025 inclus. Cependant, à cause de la pandémie de Covid-19, Shanghai n'a plus accueilli de course depuis avril 2019. Il s'agissait alors du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, remporté à l'époque par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Sebastian Vettel.