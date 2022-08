C'était une campagne tardive et presque sans espoir. Lorsque Pierre Gasly et Esteban Ocon avaient décidé de prendre la défense du GP de France en juillet dernier, sans doute avaient-ils conscience que l'affaire était mal embarquée. Ce jeudi, l'espoir a pris fin. Lors d'un entretien avec différents médias, dont L'Equipe, Stefano Domenicali, patron de la F1, a confirmé qu'il n'y aurait pas de GP en France en 2023.

Ad

"Il n'y aura pas de GP en 2023, a expliqué le dirigeant au moment d'évoquer la France tout en refusant de fermer la porte définitivement pour les années suivantes. On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement". Après une longue absence au calendrier de la F1, le circuit Paul Ricard était revenu au programme lors de la saison 2019. La présence d'une équipe française ainsi que deux pilotes français (Gasly et Ocon avant, peut-être, Théo Pourchaire) donnait du poids à la légitimité tricolore.

Saison 2023 Quel avenir pour Pourchaire ? "S'il y a des opportunités, c'est Sauber qui décidera" IL Y A 12 HEURES

"L'histoire ne suffit pas"

Mais l'internationalisation de la F1 et la multiplication des candidatures ont eu raison du Grand Prix français. Une donnée qui s'applique également à Spa (Belgique) et Monaco, qui n'ont toujours pas la confirmation de leur inscription la saison prochaine. "L'histoire ne suffit pas", a martelé Domenicali quant à la disparition possible de ces deux circuit mythiques du calendrier.

Dès lors, les GP en Europe sont forcément les plus menacés. "Nous voulons trouver le bon équilibre, au moins un tiers en Europe, un tiers en Extrême-Orient, et l'autre en Amérique/Moyen-Orient", a-t-il encore expliqué auprès de l'AFP. Alors, pour y voir plus clair, il faudra attendre le 19 octobre, date à laquelle la F1 devrait valider définitivement le nouveau calendrier en 2023. Celui-ci pourrait cependant connaître des modifications à la marge, puisque la Chine reste encore incertaine quant à sa capacité d'organiser un GP alors que le Covid reste une menace sérieuse sur le pays.

Où classer Sebastian Vettel dans l'histoire de la Formule 1 ?

Saison 2023 Entre McLaren et Ricciardo, le divorce est acté IL Y A 16 HEURES