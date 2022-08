"Les gens vont peut-être me détester après avoir dit cela". Lando Norris est encore frais dans le monde de Formule 1 mais il a déjà compris l'essence même de ce sport : ici, pas de pitié, pas d'amitié, surtout avec un coéquipier. Si l'Anglais a été proche à ses débuts de Carlos Sainz, sa relation avec Banana Dan est restée cordiale et professionnelle jusqu'à l'annonce du départ de ce dernier en fin de saison.

Jeudi, à Spa, alors que Ricciardo venait de distribuer les compliments envers McLaren, affirmant comprendre la décision de son écurie, liée à ses performances. Lancé sur le sujet, Lando Norris n'a pas exprimé d'empathie particulière envers son coéquipier. "Je crois que je n'ai pas à avoir de compassion pour n'importe quel pilote qui n'a pas eu la capacité de faire un aussi bon travail que le mien", a-t-il lâché, avant de préciser : "Je déteste devoir dire cela".

"Je dois juste me concentrer sur mon pilotage et mon travail, a-t-il poursuivi. Mon travail n'est pas de me concentrer sur quelqu'un d'autre, je ne suis pas coach. Je ne suis pas là pour aider qui que ce soit. Je suis là pour donner le maximum, tout simplement. Donc, forcément, c'est difficile quand les gens attendent de moi de faire d'autres choses alors que ce n'est pas ma mission".

Oscar Piastri, appelé à prendre la relève de Daniel Ricciardo chez McLaren, sait désormais à quoi s'attendre : Norris est un prodige qui a assimilé les règles du jeu en F1. Ici, seule la performance compte, pas les états d'âme.

