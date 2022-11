Avec regrets, je quitte une entreprise que j'aime, dont je fais partie depuis 28 ans. Je pars avec la conviction que j'ai tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés", a-t-il d'abord expliqué dans le communiqué publié mardi par la Scuderia Ferrari. Cette fois c'est sûr : Mattia Binotto ne sera plus le Team Principal de Ferrari après le 31 décembre. Deux semaines après les révélations de la presse italienne , le dirigeant de 53 ans a démissionné de ses fonctions. Une démission acceptée par la direction de la Scuderia. "", a-t-il d'abord expliqué dans le communiqué publié mardi par la Scuderia Ferrari.

"Je pense qu'il est juste de franchir ce pas, même si cela a été une décision difficile pour moi, a-t-il ajouté. Je laisse une équipe unie, solide et prête à atteindre les objectifs les plus élevés. Je souhaite à Ferrari le meilleur pour l'avenir." Mattia Binotto était sur la sellette depuis plusieurs semaines, surtout après les dernières déclarations du patron de Ferrari, Benedetto Vigna, qui s'est estimé "insatisfait" par la deuxième place de Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes 2022.

Après avoir vécu deux saisons (2020 et 2021) très compliquées, la Scuderia espérait revenir au premier plan en 2022 au regard du potentiel de ses monoplaces. Charles Leclerc a d'ailleurs remporté deux des trois premiers Grands Prix (à Bahreïn et en Australie) de la saison avant de voir Max Verstappen lui passer devant et écraser le championnat du monde des pilotes. Si Red Bull a brillé, .

Pourtant courant août, Mattia Binotto défendait son bilan. "Je pense que j'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie et je ne sens pas que c'est une faiblesse", lâchait-il. Ces multiples erreurs ont finalement scellé son sort chez Ferrari. Selon la presse italienne, Frédéric Vasseur, actuellement patron d'Alfa Romeo, serait favori pour lui succéder.

