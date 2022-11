Team principal de Ferrari depuis 2019, Mattia Binotto pourrait ne pas poursuivre sa mission au-delà de 2022. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport et de Sky Italia , le dirigeant italien de 53 ans ne sera pas reconduit la saison prochaine et pourrait être remplacé par Frédéric Vasseur, actuellement patron d'Alfa Romeo. Le profil du dirigeant français avait d'ailleurs été étudié de près par John Elkann, le président de Ferrari, cet été sans aller plus loin.

Après deux années très compliquées, Ferrari pensait pouvoir revenir au premier plan en 2022. Charles Leclerc a d'ailleurs remporté deux des trois premiers Grands Prix (à Bahreïn et en Australie) de la saison au volant d'une monoplace très performante avant de voir Max Verstappen lui passer devant et écraser ensuite le championnat du monde des pilotes. Concernant cette domination territoriale de Red Bull, Ferrari n'y est pas totalement étrangère tant elle a multiplié les erreurs de stratégie cette saison

Pourtant, Mattia Binotto avait défendu son bilan à la fin de l'été. "Tout ne peut jamais être parfait. Je pense qu'il est toujours possible de progresser. Il n'y a pas de doutes sur le fait que nous devons nous améliorer sur plusieurs points : l'aérodynamique, le châssis, le groupe propulseur, a-t-il indiqué à Motorsport. Cependant, je pense que j'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie et je ne sens pas que c'est une faiblesse."

Trois mois plus tard, Mattia Binotto n'a pas réussi à relever la barre et pourrait définitivement en faire les frais. Et si quatorze ans après le départ de Jean Todt, un nouveau dirigeant français arrivait aux manettes de la Scuderia ?

