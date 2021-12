Enzo Fittipaldi, victime d'un grave accident au départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d'Arabie Saoudite dimanche avec le Français Théo Pourchaire, a donné des nouvelles rassurantes lundi et a déclaré qu'il ferait "bientôt" son retour. "Je suis très heureux que Théo aille bien. Je serai bientôt de retour en piste et plus rapide que jamais", a déclaré le pilote de 20 ans sur son compte Twitter.

Ad

Le jeune homme a accompagné son message d'une photo prise depuis son lit d'hôpital, sur laquelle il lève le pouce et où son oeil gauche apparaît meurtri. Enzo Fittipaldi, le petit-fils de l'ancien double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi (1972 et 1974), a percuté Théo Pourchaire lorsque celui-ci a calé sur la grille de départ du circuit urbain de Jeddah. La course a été immédiatement interrompue, pour repartir quarante minutes plus tard, puis s'arrêter définitivement et prématurément après un autre accident sans gravité et un nouveau drapeau rouge.

Grand Prix d'Arabie Saoudite Choc violent pour Pourchaire au départ à Djeddah HIER À 15:59

"Je suis très reconnaissant de ne m'être cassé que le talon et d'avoir quelques coupures et contusions. Merci à tous pour les messages, ainsi qu'à la FIA (Fédération internationale de l'automobile) et au personnel médical d'avoir pris soin de moi", a-t-il ajouté. Théo Pourchaire, 18 ans, avait rassuré ses fans dès dimanche soir, déclarant qu'il allait "globalement bien".

Formule 2 Piastri conforte son avance en s'imposant devant Zhou en Italie 12/09/2021 À 12:43