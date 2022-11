Leclerc est un nom très connu dans le milieu automobile et ça ne risque pas de cesser. Après le grand Charles, vice-champion du monde de Formule 1, son petit frère Arthur grimpe petit à petit les échelons, du haut de ses 22 ans "Nous sommes ravis d'accueillir Arthur chez DAMS en 2023. Tout au long de sa carrière, il a démontré son talent et son potentiel et a prouvé qu'il était capable de remporter des victoires", a déclaré Charles Pic, ancien pilote de F1 et propriétaire de l'équipe, 6e au championnat de F2 (l'antichambre de la F1) en 2022.

Membre de la Ferrari Driver Academy, la filière de jeunes de la Scuderia, Arthur Leclerc, 22 ans, a disputé deux saisons en Formule 3 lors desquelles il a remporté trois courses avec l'équipe Prema (en France et Pays-Bas en 2021, et Grande-Bretagne en 2022). Il a terminé la saison 2022 à la 6e place du championnat remporté par le Français de 21 ans Victor Martins, qui devrait lui aussi grimper en F2.

Le Monégasque est attendu sur le tracé de Yas Marina (Abou Dhabi) du 23 au 25 novembre pour les essais officiels de fin de saison de F2, avant la reprise du championnat en mars prochain à Bahreïn, première des quatorze courses au calendrier.

