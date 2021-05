Une sacrée promesse. Le Français de 17 ans Théo Pourchaire, qui découvre cette année la Formule 2 au sein de l'écurie française ART Grand Prix, a réalisé sa première pole position dans l'antichambre de la F1, jeudi à Monaco.

Pour son deuxième week-end seulement en F2, après la manche inaugurale à Bahreïn en mars, Pourchaire a devancé de près d'une demi-seconde le Russe Robert Shwartzmann (Prema). Originaire de Grasse (Alpes-Maritimes), près de Cannes, Pourchaire est presque chez lui à Monaco, même s'il n'avait jamais piloté ici auparavant.

Top 10 provisoire du championnat

A Bahreïn, Pourchaire a marqué ses huit premiers points, se classant 11e du championnat. Grâce aux quatre points attribués au pilote en pole position, il passe provisoirement dans le top 10. Le nouvel espoir du sport automobile français partira donc en tête samedi à 17h15 pour la course principale. En raison de la grille inversée, il partira en revanche 10e de la première course sprint vendredi (11h45). L'ordre de départ de la deuxième course sprint samedi matin (08h30) dépendra de l'issue de la première.

Huit manches sont au programme de la F2 en 2021, avec trois courses à chaque fois, deux "sprint" et une principale, plus longue et comptant plus de points. Pourchaire est soutenu par la Fédération française de sports automobiles (FFSA) et l'académie Sauber, en espérant un jour atteindre la F1.

