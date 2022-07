Une superbe opération. Plus de trois mois après son dernier succès en Formule 2, à Imola, Théo Pourchaire a enfin renoué avec la victoire ce dimanche sur le circuit d’Hungaroring. Et avec la manière : le pilote français, parti en quatrième place, a totalement dominé la course principale en construisant son succès dès le premier virage.

Auteur d’un freinage tout simplement parfait pour prendre la deuxième position derrière la monoplace de Marcus Armstrong, il ne restait plus qu’au pilote de la Sauber Academy à réaliser un arrêt aux stands intelligent - en même temps que les autres leaders - avant de gérer l’usure de ses pneus tendres pour croquer son ultime adversaire lors du 9e des 37 tours de piste.

Un véritable ouf de soulagement pour Théo Pourchaire, donc, qui n’a été que trop longtemps sevré de victoires après avoir remporté deux des trois premières courses de la saison. Au classement, le jeune français de 18 ans revient à 21 petites unités de la tête du championnat, toujours détenue par le Brésilien Felipe Drugovitch malgré une décevante 9e place. La course est définitivement relancée.

