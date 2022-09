Le Français Victor Martins (ART GP), qui avait été élu meilleur "rookie" l'an dernier, a remporté à 21 ans le championnat de Formule 3, dimanche après la dernière course de la saison à Monza en Italie, où il a fini quatrième. Le suspense a été interminable après la course pour Martins, sanctionné d'une pénalité qui lui a fait perdre la troisième place. Mais cela n'a pas eu d'incidence et, à l'officialisation de son titre, il a pu exulter dans les bras de ses proches, drapeau tricolore sur le dos. Vainqueur en 2020 de la Formule Renault Eurocup, le pilote originaire de la région parisienne court pour l'écurie française ART Grand Prix et fait partie de la filière de l'écurie de F1 Alpine. Il rejoint au palmarès de la F3 le Russe Robert Shwartzman (2019), l'Australien Oscar Piastri (2020), futur pilote McLaren en F1 l'an prochain, et le Norvégien Dennis Hauger (2021), pensionnaire de F2 cette année.

La course, arrêtée avant son terme en raison d'un accident, a été remportée par le Barbadien Zane Maloney, 18 ans, qui termine dauphin à cinq points de Martins au général. L'autre Français Isack Hadjar, ancien leader resté jusqu'au bout dans la bataille pour le titre, termine finalement quatrième pour sa première saison dans cette catégorie d'accession vers la F1. Si cette dernière manche a un goût amer pour l'ancien leader, la saison n'en reste pas moins excellente pour le pilote de la filière Red Bull, une des révélations de l'année.

