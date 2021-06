L'Australien Jack Doohan (Trident) a remporté dimanche sa première victoire en Formule 3 lors la troisième course de la 2e manche du championnat sur le circuit Paul-Ricard du Castellet.

Le fils du quintuple champion du monde de vitesse moto en 500 cm3 Mick Doohan a devancé le Norvégien Dennis Hauger (Prema), le Brésilien Caio Collet (MP Motorsport) et les Français Victor Martins (MP Motorsport) et Clément Novalak (Trident). Au classement des pilotes, Hauger mène avec 66 points, 6 longueurs devant Martins, 8 devant Doohan et 17 devant Novalak. La prochaine manche aura lieu sur le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, du 2 au 4 juillet.

