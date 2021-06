Le Monégasque Arthur Leclerc (Prema), petit frère du pilote de Formule 1 Charles Leclerc, a décroché son 1er succès en Formule 3 samedi, lors la course 2 de la 2e manche du championnat sur le circuit du Castellet, où se déroule le Grand Prix de France ce week-end.

Son équipier norvégien Dennis Hauger et le Français Victor Martins (MP) l'accompagnent sur le podium.

"C'est dingue ! Vendredi, je ne m'attendais pas du tout à gagner le lendemain", s'est réjoui Leclerc, 20 ans. En effet, le membre de la filière de jeunes pilotes de Ferrari (par laquelle est également passée son frère) a été victime d'une casse mécanique en qualifications.

Egalement nouveau dans la catégorie, Victor Martins, pilote de la filière Alpine F1, a été l'auteur de deux belles remontées samedi : 10e au départ de la course 1, il s'est finalement classé 2e, puis 11e au départ de la course 2, il a donc terminé 3e.

Le Français sera 3e sur la grille de départ de la course 3, la plus importante, dimanche à 11h40, derrière le Danois Frederik Vesti (ART) et Hauger.

Classement de la course 2 (20 tours de 5,842 km):

1. Arthur Leclerc (MON/Prema Racing) en 37:46.891

2. Dennis Hauger (NOR/Prema Racing) à 4.281

3. Victor Martins (FRA/MP Motorsport) 8.044

4. Olli Caldwell (GBR/Prema Racing) 9.383

5. Jack Doohan (AUS/Trident) 10.067

6. Clément Novalak (FRA/Trident) 12.757

...

11. David Schumacher (GER/Trident) 25.360

16. Pierre-Louis Chovet (FRA/Jenzer Motorsport) 30.986

25. Reshad de Gerus (FRA/Charouz Racing System) 52.030

Classement de la course 1 (20 tours de 5,842 km):

1. Alexander Smolyar (RUS*/ART GP) en 38:26.581

2. Victor Martins (FRA/MP Motorsport) à 0.624

3. Calan Williams (AUS/Jenzer Motorsport) 1.212

4. Logan Sargeant (USA/Charouz Racing System) 1.779

5. Clément Novalak (FRA/Trident) 2.351

...

12. Arthur Leclerc (MON/Prema Racing) 9.026

16. David Schumacher (GER/Trident) 12.954

18. Pierre-Louis Chovet (FRA/Jenzer Motorsport) 30.795

19. Reshad de Gerus (FRA/Charouz Racing System) 31.839

