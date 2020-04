Lancement sur Eurosport d'un nouveau championnat eSports de Formule E

Vous avez toujours rêvé de rouler dans les rues emblématiques de Hong Kong ou Monaco ? La Formule E l'a fait pour vous en organisant une nouvelle compétition eSport qui sera diffusée sur le player d'Eurosport et Eurosport 360 en direct dès samedi à 16h30 (puis en différé à partir du 25 avril). L'événement sera commenté par Jack Nicholls, Nicki Shields et le triple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Dario Franchitti. L'idée est de récolter des fonds pour l'Unicef dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et pour aider à l'apprentissage des enfants non-scolarisés.

Deux grilles parallèles seront à l'honneur : la première avec les pilotes actuels de Formule E comme Antonio Felix Da Costa, Stoffel Vandoorne ou Max Gunther, et la deuxième avec les meilleurs "gamers" du monde, dont le vainqueur pourra réellement rouler sur un circuit de Formule E pendant un weekend de course. "C'est une initiative fantastique de la Formule E qui offre l'opportunité d'une vie à un joueur de prendre le volant d'une vraie voiture", a confié Antonio Felix Da Costa, actuel leader de la saison 2019-2020 de Formule E.

" Agréable de courir pour une bonne cause "

"En tant que pilote, nous manquons actuellement de rythme et j'ai hâte de reprendre la piste dans une voiture de Formule E. C'est également agréable de courir pour une bonne cause et j'espère que les fans apprécieront de regarder les événements depuis chez eux", a ajouté le pilote portugais.

Chaque course durera quinze minutes et se déroulera sous le format suivant : un tour de qualification par pilote (ndlr : 18 au total), pendant la course le dernier de chaque tour est éliminé jusqu’à ce qu’il n'en reste plus que dix en piste et enfin un dernier tour de piste pour déterminer le classement final. Ce samedi 18 avril, il s'agit d'un test de pré-saison, avant d'enchaîner sur huit dates chaque samedi : 25 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 30 mai, 6 juin et du 13 juin.

Antonio Felix da Costa sera également de la partie.Getty Images

Le comptage des points se fera comme sur la saison régulière de Formule E. A noter que des points supplémentaires seront glanés pour les pilotes arrachant la pole position ou décrochant le meilleur tour en course. Lors de la grande finale du 13 juin, les points seront doublés.