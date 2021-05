La Super pole a été accrochée, ce samedi à Monaco, en avant-goût de la septième course de la saison. Dernier à s'élancer après avoir pris la tête des qualifications, Robin Frijns (Envision Virgin Racing) a bien failli s'offrir la pole position, mais devra se contenter de la deuxième place sur la grille, après avoir achevé son tour à un cheveu (+0.012) du temps établi par Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah).

Des six pilotes engagés lors de cette Super pole, seuls quatre se sont livrés une vraie bataille. Oliver Rowland a vu son tour être annulé, après qu'il est sorti de la pit lane malgré un feu rouge, et partira de la 6e position. Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) était lui trop loin, à +0.722 de Da Costa. En revanche, Jean-Eric Vergne, qui partira 4e, n'a terminé qu'à +0.059 de son coéquipier, et à 8 centièmes à peine de Mitch Evans (Jaguar Racing), 3e.

Les deux pilotes Mercedes, pourtant en tête au championnat du monde, s'élanceront très loin à 15 heures ce samedi. Nyck De Vries, leader au général, partira 23e, loin derrière son coéquipier Stoffel Vandoorne, 15e. Sam Bird (Jaguar Racing), troisième du championnat, a lui aussi connu une qualification compliquée et partira du 16e rang.

