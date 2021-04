Le débutant britannique Jake Dennis (BMW-Andretti) a remporté sa première course en Formule E lors du deuxième ePrix de Valence (Espagne), sixième manche de la saison, sur le circuit Ricardo Tormo dimanche. Après avoir signé sa première pole position dans la catégorie, Dennis a mené de bout en bout pour s'imposer devant l'Allemand André Lotterer (Porsche), qui était le dernier pilote à ne pas avoir inscrit de points au championnat du monde, et le Britannique Alex Lynn (Mahindra).

Le Français Norman Nato (Venturi), cinquième, aurait hérité de la deuxième place sans une pénalité de 5 secondes pour avoir accroché Lynn. L'autre tricolore Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) est septième. Aucun des leaders du championnat n'a inscrit de point et le classement des pilotes reste donc inchangé, avec le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) neuf longueurs devant son équipier belge Stoffel Vandoorne et quatorze devant le Britannique Sam Bird (Jaguar). Derrière le top 6, par contre, les écarts se sont resserrés.

Dennis : "Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien"

Valence ePrix Dennis : "Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien" IL Y A 23 MINUTES

Après un premier ePrix de Valence au scénario invraisemblable sur une piste détrempée samedi, avec seulement neuf pilotes sur 24 classés (les autres ont abandonné après des accrochages ou ont mal évalué l'énergie nécessaire pour finir la course), cette deuxième manche espagnole, sur le sec, a été beaucoup plus calme. Seul Vandoorne a été contraint à l'abandon après un accrochage. C'était la première fois que la Formule E courait sur un tracé permanent plutôt que sur une piste urbaine et temporaire. Le circuit ne lui était toutefois pas inconnu, le championnat de monoplaces électriques y organisant ses essais d'avant-saison depuis trois ans. La saison se poursuit à Monaco le 8 mai.

Classement du 2e ePrix de Valence

1. Jake Dennis (GBR/BMW-Andretti) 30 tours en 46:32.002

2. André Lotterer (GER/Porsche) à 1.483

3. Alex Lynn (GBR/Mahindra) 2.428

4. Oliver Rowland (GBR/Nissan e.dams) 2.870

5. Norman Nato (FRA/Venturi) 5.811

...

7. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 8.782

Classement des pilotes après 6 manches (sur 15)

1. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 57 pts

2. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 48

3. Sam Bird (GBR/Jaguar) 43

4. Robin Frijns (NED/Virgin Racing) 43

5. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 39

...

7. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 33

23. Norman Nato (FRA/Venturi) 11

Valence ePrix Dennis a géré à l'avant, derrière c'était chaud : le résumé de la course IL Y A 27 MINUTES