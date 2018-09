BMW Championship - 1er tour : Woods comme à ses plus belles heures

L'Américain Tiger Woods a bouclé jeudi près de Philadelphie le premier tour du BMW Championship avec une carte impressionnante de 62 (-8), son meilleur score sur une journée depuis plus de cinq ans. L'ancien N.1 mondial, âgé de 42 ans, a rallié le club-house avec sept birdies, un eagle et un bogey sur sa carte. Il faut remonter à août 2013 pour trouver trace d'un meilleure carte pour Woods (61) sur le circuit professionnel américain (PGA), à l'occasion de sa 79e, et pour l'instant dernière, victoire dans le Bridgestone Invitational.

Le "Tigre", sélectionné cette semaine pour la première fois depuis 2012 pour la Ryder Cup, a réussi une première partie de parcours impressionnante, conclue sur le score de 29, une première pour lui depuis 2007. Le joueur aux 14 titres du Grand Chelem a débuté sa journée avec trois birdies sur les quatre premiers trous et s'est ensuite offert un eagle. Il a toutefois baissé de rythme sur la seconde partie du parcours avec son seul bogey de la journée sur l'avant-dernier trou.

Malgré cette superbe carte de 62, seulement la cinquième de sa carrière, Woods, revenu à la 26e place mondiale, ne débutera pas seul en tête le 2e tour vendredi : Rory McIlroy a signé un score identique. Impressionnant jusqu'à trois trous de la fin (9 birdies, dont 6 de suite !), le Nord-Irlandais a fini par deux bogeys et un ultime birdie pour achever lui aussi sa première journée en -8.

Vidéo - Woods, une histoire d'amour contrariée avec la Ryder Cup 01:24

"J'ai réussi quelques beaux putts sur les premiers trous, cela m'a bien lancé pour la journée", s'est félicité Woods, de retour cette saison au premier plan après quatre opérations du dos entre 2014 et 2017. "C'était une bonne journée, je me sens un peu fatigué avec cette chaleur humide", a-t-il toutefois noté.