Lowry seul en tête, Koepka en embuscade

Shane Lowry peut espérer frapper un grand coup. Co-leader la veille avec l'Américain JB Holmes, l’Irlandais a pris seul la tête du British Open après le 3e tour, samedi, sur le parcours de Portrush (Irlande du Nord). Numéro 1 mondial, Brooks Koepka est quant à lui en embuscade à la 4e place.

Avec un total de 197, soit 16 sous le par, Lowry compte quatre coups d'avance sur l'Anglais Tommy Fleetwood, son plus proche poursuivant. L'Italien Francesco Molinari, tenant du titre, est 54e à +2 (214), soit à 17 coups du leader.

" L’une des journées les plus incroyables de ma vie "

Lowry a pleinement profité d'une journée de beau temps, après la pluie et le vent de vendredi qui avaient vu Tiger Woods et Rory McIlroy éliminés au "cut", en rendant une impressionnante carte de 63 (soit 8 coups sous le par) grâce à 7 birdies, dont trois d'affilée entre les trous 15 et 17.

C’est l’une des journées les plus incroyables de ma vie”, a d’ailleurs avoué le natif de Mullingar qui, à 32 ans, a l’opportunité de remporter le premier Majeur de sa carrière. “Je suis dans une position idéale mais, mon Dieu, le chemin à parcourir est encore long”, a-t-il soufflé en pensant à ce qui l’attendait dimanche.