Personne ne sera plus heureux que Shane Lowry dimanche. Le golfeur irlandais a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière en remportant la 148e édition de l'Open Britannique. Disputée en Irlande du nord, non loin de son Irlande natale, l'édition 2019 de The Open a donc eu une saveur particulière. Surtout que le Royal Portrush n'avait accueilli qu'une seule édition en 1951. Lowry a obtenu un succès historique et rare. Il a succédé à Francesco Molinari, sacré il y a un an à Carnoustie.

Le sort de ce dernier Majeur de la saison 2019 s'est joué samedi. Auteur d'une carte canon à 63 sur le parcours du Royal Portrush, Lowry a vu la plus grande journée de golf de sa carrière lui offrir la plus belle des récompenses. Sur les terres de Rory McIlory, incapable de franchir le cut vendredi, Lowry a produit quatre cartes de haut niveau.

Fleetwood n'est resté qu'une menace

Il avait pris les commandes dès vendredi aux côtés de l'Américain JB Holmes, avant de produire son effort samedi. Dimanche, il a rendu une carte à 72 (+1), pleine de maîtrise. Jouée dans des conditions difficiles à cause de la météo, cette dernière journée avait tout du jour piège. Et Lowry a évité de sombrer.

En embuscade derrière Lowry, samedi soir, avec quatre coups de retard, Tommy Fleetwood a lui aussi conservé sa position et pris une très belle deuxième place. Régulier tout au long du week-end, le Britannique a rendu une carte à 74 (+3), dimanche, et terminé. Il n'avait jamais fait mieux au British Open dans sa carrière. Tony Finau a pris la 3e place (-7).