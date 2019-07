Pour Woods et McIlroy, c'est déjà terminé

Le British Open est terminé pour Tiger Woods. Sa saison en Grand Chelem aussi. L'Américain a sombré sur le parcours du Royal Portrush, en Irlande du Nord. Il était quasiment condamné après son +7 catastrophique de la première journée, jeudi. Woods s'en est nettement mieux sorti vendredi en jouant juste sous le par (70, -1), mais le mal était fait. En rentrant au club-house, il naviguait aux alentours de la 130e place et n'a donc plus aucune chance de passer le cut.

Vainqueur du Masters d'Augusta au mois d'avril, son premier titre en Grand Chelem depuis plus de dix ans, il a connu beaucoup moins de réussite dans les trois autres Majeurs de la saison. A l'USPGA comme au British Open, Woods n'a pas réussi non plus à entrer dans le cut pour jouer le week-end et lors de l'US Open, il n'avait pas été dans la course à la victoire, terminant à la 21e place. "Je n'ai plus 24 ans", a rappelé l'ancien numéro un mondial, expliquant qu'il ne pouvait s'entraîner autant qu'il le souhaiterait.

