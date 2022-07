Cameron Smith fait la course en tête au British Open. L'Australien a terminé la deuxième journée du British Open en tête avec une carte totale à -13. Excellent sur les greens du Old Course, il a rendu une carte de -8 vendredi, sans la moindre erreur. Il a devancé un autre Cameron, l'Américain Cameron Young, qui pointe à deux coups.

Derrière les deux hommes, figurent des clients : le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a terminé à -10, le Norvégien Viktor Hovland (-10) et l'Américain Dustin Johnson (-10).

Smith en mode rebond après un US Open raté

Smith, 28 ans et 6e mondial, a signé une carte sans le moindre bogey et avec six birdies, dont cinq à l'aller et trois sur les trois premiers trous. Au retour, il a réussi encore un birdie, mais surtout un eagle au trou 14 (par 5).

Il compte à ce jour cinq titres sur le circuit PGA, dont cette année le Players Championship, considéré comme le cinquième Majeur officieux. Au tournoi suivant, le Masters d'Augusta, il avait partagé la troisième place. Il avait partagé la 13e place du PGA Championship, mais n'a pas passé le cut à l'US Open.

Pérez passe le cut

Le N.1 français Victor Perez a passé le cut du British Open vendredi, rendant une carte de -3 à l'issue du 2e tour qui, après un premier tour à -1 jeudi, lui assure sa présence ce week-end à Saint Andrews. A 29 ans, Perez n'avait plus passé le cut en six Majeurs depuis l'US PGA 2020 qu'il avait terminé 22e, après avoir déjà terminé 46e du Masters la même année.

Après un bon premier tour jeudi en -1, il a réussi six birdies vendredi, contrecarrés par trois bogeys. Sur le seul retour, il a réussi cinq birdies, dont trois d'affilée du trou N.12 au N.14. Au total, il pointe à 9 coups du leader australien Cameron Smith.

