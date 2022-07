Tiger Woods, une légende terrassée par le Old Course. Le Tigre a été sèchement renvoyé à ses études pour son retour sur le mythique parcours de Saint Andrews, l’antre du golf sur le Vieux Continent. Mais il va repartir du Royaume-Uni avec le sentiment du devoir accompli.

Ad

Incapable de franchir le cut avec une carte de +9, l’homme aux 15 Grands Chelems a vécu un calvaire, mais aussi pris de fouet l'amour des fans de golf, ce qui lui a fait monter quelques larmes. S'il n'attendait pas de miracle sur les greens, la communion avec le public lui a apporté un peu de joie, lui qui a dompté deux fois l'endroit en 2000 et 2005.

British Open Le moment fort : Woods manque le cut et quitte Saint Andrews en larmes IL Y A 4 HEURES

"A chaque fois que je reviens jouer le British Open sur le Old Course, je trouve ça fantastique. Et c'est pour ça que l'ovation au 18 m'a tant touché. Il y a aussi les signes de tête que me faisaient les autres joueurs en me croisant, Rory (McIlroy) m'a salué en enlevant sa casquette, comme J.T. (Justin Thomas, ndlr)...", a commenté Woods concernant sa remontée du fairway du trou 18.

"Au fur et à mesure que je me rapprochais du trou, l'ovation était de plus en plus forte et chaleureuse. C'était comme si le tournoi se résumait à ce moment. Les gens ont apprécié ce que j'ai fait toutes ces années où j'ai joué, et aimé jouer en Ecosse. Tout m'est remonté alors que je me dirigeais vers ma balle".

Tiger Woods salue la foule après le 18e trou du Old Course, à Saint Andrews, lors du British Open 2022 Crédit: Getty Images

Je n'ai clairement pas suffisamment bien joué

Sa victoire, surtout, c'est d'avoir rejoué une dernière fois dans ce parcours mythique. Après les galères physiques dues à son accident de voiture survenu en début d'année 2021, Woods a réalisé ici un petit miracle, comme ce fut le cas à Augusta en début d'année. Peu probable qu'il revienne en Ecosse comme joueur.

"J'étais très ému. Je viens ici depuis 1995 et je pense que le prochain British Open qui s'y jouera sera vers 2030... Je ne sais pas si je serai physiquement capable de jouer à ce moment-là. Donc c'était peut-être mon dernier British Open à Saint Andrews. Donc cette ovation, la ferveur des gens, c'était un sentiment incroyable. Ces gens comprennent ce que c'est que le golf et ce que ça demande de remporter un British Open. Moi, j'ai eu la chance de le remporter deux fois ici."

Malgré ce moment très difficile à vivre, le Californien s'est montré ferme sur un point : il a mis de côté tout retrait de la compétition. Ses limites physiques, notamment sa jambe droite, ne l'arrêteront pas. "Je ne prends pas ma retraite", a-t-il rassuré. En revanche, il a reconnu son manque de niveau au Royaume-Uni.

"J'ai commis des erreurs ces deux jours, a-t-il commenté. Aujourd'hui encore, j'ai eu du mal à sentir les greens. J'ai encore été trop court sur de nombreux putts. Comme hier. Je n'ai jamais réussi à trouver une dynamique. Je devais faire un score bas aujourd'hui, j'en suis loin... Et je ne jouerai pas ce week-end. Je n'ai clairement pas suffisamment bien joué. J'aurais aimé mieux jouer. Je me suis beaucoup battu, mais ça ne s'est jamais matérialisé. Saint Andrews demeure quand même mon parcours préféré."

Tiger Woods fait son entrée au Hall of fame du golf

Pas de Woods jusqu'en 2023, sauf miracle

Quelle suite pour Tiger Woods en 2022 ? Absolument rien. "Je n'ai rien de prévu. Rien. Zéro", a-t-il reconnu. L'Américain a tenté le coup sur les Grands Chelems, mais les affres du circuit ne semblent pas l'intéresser pour le moment.

"J'espérais juste jouer ce tournoi cette année. Et j'ai eu la chance de pouvoir en jouer trois. En plus, tous des Majeurs", s'est satisfait l'ancien maître de la discipline. Il faudra probablement attendre 2023 pour revoir le Tigre sur des greens. Que le temps sera long.

Tiger Woods lors du British Open 2022 Crédit: Getty Images

British Open A 24 ans, Morikawa remet ça et s'offre son deuxième Majeur 18/07/2021 À 18:08