CHARLES SCHWAB CHALLENGE - Pour le grand retour du golf, à l'occasion du Charles Schwab Challenge, Justin Rose et Harold Varner III ont pour l'instant pris les devants. De son côté, Rory McIlroy a connu un retour plus mitigé.

Justin Rose et Harold Varner III, un des rares golfeurs noirs du circuit PGA, ont pris la tête du Charles Schwab Challenge marquant la reprise à huis clos du golf, jeudi à Forth Worth où la mémoire de George Floyd a été honorée. Après trois mois d'arrêt forcé dû au coronavirus, c'est en silence et à distance respectable, compte tenu de la pandémie persistante, que la compétition a repris au Colonial, sous une forte chaleur texane.

Charles Schwab Challenge McIlroy, Rahm, Koepka... : Le circuit PGA reprend au Texas, à huis clos, mais avec du beau monde HIER À 12:24

Le silence a d'abord duré une minute, le temps pour le patron du circuit PGA Jay Monahan et toutes les personnes présentes, golfeurs, caddies, personnels, de rendre un hommage à George Floyd et de marquer leur solidarité avec les nombreuses protestations contre l'injustice raciale et les violences policières, qui ont lieu aux Etats-Unis. Après quoi ce fut l'heure tant attendue du "tee time", à exactement 8h46, pour ne pas oublier les 8 minutes 46 secondes de calvaire vécues le 25 mai à Minneapolis par George Floyd.

Le silence s'est aussi fait entendre toute la journée pour les joueurs, tout au long du parcours évidé de ses spectateurs. Et dans ces conditions inédites, à l'issue de ce premier tour qui offrait un plateau extrêmement relevé avec 16 des 20 premiers mondiaux en lice, dont Tiger Woods est le grand absent, c'est un duo inattendu qui s'est illustré. Le Britannique Justin Rose a longtemps occupé seul la tête, grâce à ses 7 birdies réussis sur ses 12 premiers trous pour une carte de 63, soit 7 coups sous le par. Mais le 14e mondial, vainqueur de l'US Open en 2013, a vu le surprenant Américain Harold Varner III, 124e mondial, rendre la même carte, au prix d'un septième birdie réussi sur le dernier trou.

Débuts mitigés pour McIlroy

Tout en reconnaissant qu'il jouait "plus que pour" lui ce week-end, ce dernier a assuré "n'avoir pensé qu'au golf sur le parcours". "J'étais dans la zone. Je voulais juste bien jouer. Je sais que nous sommes toujours dans une situation difficile. Je m'en occuperai lorsque j'aurai fini de travailler." Derrière ce duo se trouve, à un coup, un quatuor composé du Vénézuélien Jhonattan Vegas, du Mexicain Abraham Ancer, des Américains Colin Morikawa et Justin Thomas. Ce dernier (4e mondial) est le mieux classé du Top 5 en lice.

Le numéro 1 mondial Rory McIlroy a en effet connu un retour sur les greens plutôt moyen, mais il reste dans le coup à cinq longueurs des leaders. "C'était une de ces journées. Sans histoire", a soufflé après coup le Nord-Irlandais rejoint par l'Américain Brooks Koepka (3e mondial) lui aussi auteur d'une carte de 68. Enfin l'Espagnol Jon Rahm (2e mondial) se trouve un rang derrière, à six coup du duo de tête, tout comme le vétéran Phil Mickelson.

Golf L'Evian Championship renonce à son édition 2020 09/06/2020 À 13:46

Play Icon