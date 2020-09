DeChambeau a remporté ce dimanche le premier Majeur de sa carrière en enlevant l'US Open. Il succède à Gary Woodland au palmarès, devient le troisième joueur après les légendaires Jack Nicklaus et Tiger Woods à être sacré dans ce Majeur après s'être également adjugé les championnats universitaire (NCAA) et de golf amateur en 2015. Comme il y a deux mois et demi au Rocket Mortgage Classic, sa sixième victoire jusque-là, le 9e mondial a devancé le jeune Matthew Wolff, 21 ans, de six coups, alors qu'il en accusait deux de retard avant ce 4e et dernier tour.