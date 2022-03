Rory McIlroy, vainqueur de l'épreuve en 2018, a pris les commandes au premier jour de l'Arnold Palmer Invitational, comptant, grâce notamment à un eagle réussi, deux coups d'avance sur la concurrence, jeudi au Bay Hill Club and Lodge d'Orlando, aux Etats-Unis d'Amérique, en Floride.

Ad

Parti dans le back nine, le Nord-Irlandais 5e joueur mondial, a également réalisé six birdies, contre un bogey, pour rendre une solide carte de 65, soit -7. "J'ai l'impression d'une bonne fluidité sur ce parcours. Tant que vous ne faites rien de stupide et que vous restez dans la partie, vous pouvez méthodiquement rendre une bonne carte. J'ai particulièrement bien joué les par-cinq, et c'est ce qui a constitué l'essentiel de mon score", a dit McIlroy, en effet auteur d'un eagle sur le N.5 avec un putt de plus de douze mètres.

PGA Championship Mickelson s'excuse pour ses propos sur le PGA et l'Arabie mais perd un parraineur 23/02/2022 À 09:18

Le lauréat de quatre Majeurs, en quête d'un 19e titre sur le circuit nord-américain PGA, devance un trio d'Américains composé de Billy Horschel, Beau Hossler et J.J. Spaun (-5).

A trois longueurs un groupe de six golfeurs se partagent le 5e rang, parmi lesquels le Nord-Irlandais Graeme McDowell, ancien vainqueur de l'US Open en 2010, le Sud-Coréen Sungjae Im, les Américains Will Zalatoris et Charles Howell III, l'Australien Adam Scott et l'Anglais Ian Poulter.

Favori du tournoi, du fait de son statut de N.1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm est lui distancé à sept longueurs, à la 51e place (0), tout comme le Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d'Augusta l'an passé (64e, +1).

Côté Français, enfin, Paul Barjon a raté son entame (+4) et aura du mal à passer le cut.

Classement après le 1er tour (par 72):

1. Rory McIlroy (NIR) -7

2. Billy Horschel (USA) -5

. Beau Hossler (USA) -5

. J.J. Spaun (USA) -5

5. Charles Howell III (USA) -4

. Im Sung-Jae (KOR) -4

. Graeme McDowell (NIR) -4

. Ian Poulter (ENG) -4

. Adam Scott (AUS) -4

. Will Zalatoris (USA) -4

...

11. Viktor Hovland (NOR) -3

51. Jon Rahm (ESP) 0

64. Hideki Matsuyama (JPN) +1

104. Paul Barjon (FRA) +4

Golf Une journée historique en golf : Green première femme à remporter un tournoi mixte 20/02/2022 À 10:51