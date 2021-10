Le Français Romain Langasque a pris la tête du Masters d'Andalousie après le 2e tour disputé vendredi sur le parcours de Valderrama, à Sotogrande, et son compatriote Julien Guerrier, leader jeudi soir, est resté placé (6e). En rendant une deuxième carte consécutive de 69, à deux coups sous le par, Langasque, 282e au classement mondial, pensait pouvoir finir la journée en leader mais il a tremblé jusqu'au bout.

L'Anglais Matt Fitzpatrick, 28e joueur mondial, a craqué sur le 18 : double bogey, alors qu'il venait de réussir cinq birdies. Leader jeudi soir, Guerrier a dû se contenter d'un 73 et a reculé au 6e rang provisoire, devant Rafael Cabrera-Bello, vainqueur dimanche dernier de l'Open d'Espagne et 2e jeudi soir mais retombé au 13e rang à cause d'une carte de 74 vendredi. C'est toujours mieux que le numéro 1 mondial Jon Rahm, complètement hors du coup, qui a ajouté à son 78 de jeudi une carte de 74 vendredi, synonyme de cut raté à la 100e place. Une contre-performance rare pour un joueur réputé pour sa constance au plus haut niveau.

Classement provisoire après le 2e tour

1. Romain Langasque (FRA) -4 (69-69)

2. Sebastian Soederberg (SUE ) -3 (70-69)

. Ryan Fox (NZL) -3 (70-69)

. Laurie Canter (GBR) -3 (74-65)

. Matthew Fitzpatrick (GBR) -3 (71-68)

6. Julien Guerrier (FRA) -2 (67-73)

. Scott Jamieson (SCO) -2 (72-68)

. Robert Rock (GBR) -2 (72-68)

. Alejandro Canizares (ESP) -2 (71-69)

10. Jason Scrivener (AUS) -1 (73-68)

. Renato Paratore (ITA) -1 (71-70)

. Tapio Pulkkanen (FIN) -1 (71-70)

13. Rafael Cabrera-Bello (ESP) Par (68-74)

. Joachim B. Hansen (DAN) Par (70-72)

. Raphaël Jacquelin (FRA) Par (69-73)

Eliminé (cut raté):

100. Jon Rahm (ESP) +10 (78-74)

