Le N.1 mondial Scottie Scheffler a remporté le Masters d'Augusta, son premier tournoi du Grand Chelem, dimanche en Géorgie, où il a terminé devant le Nord-Irlandais Rory McIlroy, deuxième, ainsi que l'Australien Cameron Smith et l'Irlandais Shane Lowry, troisièmes ex aequo.

Ad

L'Américain, âgé de 25 ans, vainqueur de son 4e tournoi de la saison, confirme ainsi sa suprématie actuelle sur le circuit nord-américain PGA où le légendaire Tiger Woods (47e) a réussi un fascinant retour à la compétition en allant au bout des quatre tours, treize mois après son accident de voiture qui a failli lui coûter la jambe droite.

Masters Woods : "Je ne pense pas que les gens réalisent vraiment par où je suis passé" IL Y A 23 MINUTES

Ascension météorique

L'ascension de Scheffler est météorique, car il n'a remporté son premier tournoi sur le circuit nord-américain PGA qu'il y a deux mois, à l'Open de Phoenix. Puis il a enchaîné en Floride, s'adjugeant le 6 mars l'Arnold Palmer Invitational, puis le Championnat du monde WGC de match-play à Austin (Texas) le 28, effaçant sa défaite amère en finale l'an dernier, alors battu par Billy Horschel.

Cerise sur le gâteau de cette victoire, le Texan de 25 ans a chipé la première place mondiale à l'Espagnol Jon Rahm, faisant un bond de 15 rangs depuis le 6 février. La pression était donc sur ses épaules à Augusta, où il faisait figure de favori du moment, même si le retour fascinant de Woods a concentré la majeure partie de l'attention et l'a laissé un peu tranquille.

Woods : "Je n'ai pas tout à fait l'endurance que j'aurais aimé avoir"

Mais ça n'a valu que le temps de 48 heures, car dès vendredi, il survolait déjà les débats et comptait cinq longueurs d'avance après 36 trous. Samedi fut sa journée la plus délicate, Cameron Smith se rapprochant à trois unités.

Impressionnant McIlroy

Et même une seule, après les deux premiers trous de ce 4e tour entamé piano par Scheffler, qui parmi ses qualités manifestes possède celle d'un sang-froid à toute épreuve. En témoigne cet extraordinaire birdie au N.3 grâce à un chip parfait au-dessus la butte, qui a en quelque sorte mis K.O. l'Australien à ses trousses. Car Smith a concédé dans le même temps un bogey sur ce trou, repassant dès lors à trois coups de retard. Ce fut le début de la fin, car ont suivi trois autres bogeys et même un double bogey au N.12 de l'Amen Corner, là où en effet se perdent et se gagnent les Masters.

Ces difficultés, Scheffler les a passées sans encombre, après un nouveau birdie au N.7. Mais dans son rétroviseur a surgi comme une balle Rory McIlroy, auteur d'un dernier tour exceptionnel. Non content d'avoir rendu une carte sans faute, le Nord-Irlandais en quête du seul Grand Chelem manquant à son palmarès, a réussi un eagle sompteux sur le N.13 et son sixième birdie du jour au prix d'une sortie de bunker sur le N.18 qui mis en fusion le public amassé autour.

Rory McIlroy Crédit: Getty Images

Sa carte de 64 (-8) est la plus basse réalisée un dimanche à Augusta. Et la deuxième plus basse de l'histoire du tournoi derrière Nick Price et Greg Norman, qui avaient fait encore mieux des années plus tôt (63, -9). Sur ce N.18 où il avait déjà tournoi gagné, après deux birdies d'affilée aux N.14 et N.15, comptant cinq coups d'avance sur McIlroy, Scheffler a pour la première fois tangué en quatre jours, trahi par une émotion légitime.

Il a commis un double bogey après deux putts enroulés sur le rebord qui sont ressortis. Il s'en est mis la main droite sur la bouche, mais celle-ci n'a pas tremblé pour enfin en finir, sous les vivats du public.

Masters Woods : "Je n'ai pas tout à fait l'endurance que j'aurais aimé avoir" IL Y A 2 HEURES