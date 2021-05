Cette rééducation, ça a été une autre paire de manches, a-t-il avoué. J’ai mieux saisi l’enjeu de la rééducation grâce à toutes mes blessures passées mais ça a été plus douloureux que tout ce que j’ai vécu jusque-là". L’inquiétude a été palpable. Le 23 février dernier, les médias du monde entier n’attendaient qu’une chose : des infos concernant l’accident de Tiger Woods . La star du golf mondial, coupable d’une sortie de route causée par une vitesse "dangereuse" , s’en est sortie. Non sans mal, comme il l’a expliqué ce jeudi à Golf Digest : ", a-t-il avoué.".

Dans l’accident, où Woods aura notamment tapé un arbre, sa jambe droite a dégusté. Opéré en urgence, l’Américain ne sait pas encore si une nouvelle intervention sera obligatoire, ou s’il retrouvera complètement sa mobilité et sa force d’antan. Pour le "Tiger", c’est une "étape après l’autre" : "Ma rééducation physique m’a tenu occupé jusqu’à présent, explique-t-il. Je fais mes exercices de routine au quotidien et je me concentre sur mon objectif numéro un : marcher par moi-même".

Golf En béquilles mais sans botte orthopédique, Woods réapparaît sur les réseaux sociaux HIER À 05:58

Franchement, de ce côté-là, ça a été incroyable, avance-t-il. J’ai reçu tellement de soutiens de personnes du monde du golf mais aussi complètement extérieures à cela. Ça signifie tellement pour moi et m’a aidé de manière incroyable". Forcément, le golf n’est jamais loin et c’est avec un grand sourire qu’il a assisté à Inspirant", avait-il notamment commenté sur les réseaux sociaux. Sans doute rêve-t-il d’un come-back similaire. Dans cette quête, la superstar a pu compter sur un soutien qu’il chérit au quotidien : ", avance-t-il.". Forcément, le golf n’est jamais loin et c’est avec un grand sourire qu’il a assisté à la victoire de Phil Mickelson lors du PGA Championship . "", avait-il notamment commenté sur les réseaux sociaux. Sans doute rêve-t-il d’un come-back similaire.

BMW PGA Championship Le moment où Mickelson s'impose à l'US PGA 24/05/2021 À 06:33