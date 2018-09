Tour Championship : Un 3e tour d'anthologie et Woods a pris le large en tête !

Le Tigre a sorti le très grand jeu. Impressionnant depuis jeudi sur le parcours d'East Lake (Atlanta), où se tient le Tour Championship, finale de la FedEx Cup et dernière épreuve du circuit PGA américain, Tiger Woods a réalisé samedi une partie exceptionnelle à l'occasion du 3e tour pour prendre ses distances en tête du leaderboard et se rapprocher plus que jamais d'un premier titre depuis 2013. Une carte de 65 (-5 sous le par, -12 au total), la meilleure de la journée, lui a permis de reléguer Justin Rose et Rory McIlroy à trois coups (-9).

Et pour compléter le tableau, Woods, qui a bel et bien retrouvé toute la plénitude de son jeu après une superbe montée en puissance cet été, peut encore remporter la FedEx Cup et terminer n°1 de la saison américaine. Pour cela, il faudra évidemment s'imposer dimanche et compter sur un faux pas de Rose, qui ne doit pas terminer mieux que 5e. A quelques jours du début de la Ryder Cup en France, où il sera l'incontestable star, ce serait tout simplement extraordinaire.

Six birdies sur les sept premiers trous !

Mais pour cela, l'homme aux 14 titres du Grand Chelem va d'abord devoir achever son oeuvre. Ou plutôt son chef-d'oeuvre, digne de ses plus belles heures. Jugez plutôt : samedi, Woods, plus vintage que jamais, a écoeuré la concurrence avec un début de parcours hallucinant, sous les yeux médusés de Rose, nouveau n°1 mondial qui partageait sa partie. Des coups de fer au drapeau, des putts qui tombent de tous les côtés et le Tigre a signé six birdies sur les sept premiers trous pour boucler son aller en 30 (-5) après une petite fausse note au 9 (bogey) !

Woods a ainsi compté jusqu'à six coups d'avance sur l'Anglais, pour le plus grand plaisir de spectateurs déchaînés, avant de baisser un tout petit peu de rythme sur le retour, bouclé dans le par (35). "J'ai pris un bon départ en réussissant des bons putts, je me suis souvent trouvé dans de bonnes positions sur les greens", a commenté le 21e joueur mondial à l'issue d'une journée qui a définitivement scellé son retour au sommet, à 42 ans.

Quand il mène avant le dernier tour, il est (quasiment) imbattable

Avec sept birdies pour deux bogeys sur sa carte, Woods a donc signé un brillant 65, comme lors du 1er tour, mais avec une impression de facilité qui a replongé ses rivaux et les observateurs quinze ans en arrière, quand le Tigre écrasait tout sur son passage. Evidemment, maintenant, le plus dur reste à faire : terminer le travail lors d'un 4e et dernier tour où la pression sera intense sur les épaules de la légende renaissante.

Mais que peut-il bien arriver à ce Tigre là ? Il dispose d'une confortable avance sur Rose et McIlroy et, derrière eux, le trou est fait. Jon Rahm et Kyle Stanley, quatrièmes ex-aequo, pointent à six coups. Dustin Johnson ou Justin Thomas sont eux à huit longueurs. Et puis, les statistiques plaident largement en faveur du leader. Dans sa carrière, sur les 57 fois où il a abordé en tête un dernier tour, Woods s'est imposé à... 54 reprises. Alors, après 1875 jours d'attente, le revenant va peut-être enfin décrocher un 80e succès sur le circuit américain. Le premier depuis le Bridgestone Invitational en août 2013.

Woods sait que l'attente est désormais colossale, encore bien davantage que lors du British Open fin juillet (6e) ou de l'USPGA mi-août (2e), où il avait tenu les premiers rôles mais sans jamais se détacher du reste de la meute. Mais il sait, aussi, qu'il se trouve dans une position très favorable : "Le calcul est simple à faire : si je me contente du par, il faut que les autres [Rose et McIlroy, NDLR] finissent sur un 67 pour aller en playoffs. Ça aide beaucoup, car je sais que je ne dois pas faire un 63 ou un 64 et en plus compter sur l'aide des autres pour gagner". Avant d'admettre tout sourire : "J'aimerais bien gagner ce tournoi". Toute la planète golf n'attend plus que ça.