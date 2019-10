Orange 1 Team FFF remporte les Blancpain GT Series 2019 en écrasant la concurrence

Hier à Barcelone, lors de la finale de l’Endurance Cup, la Lamborghini Huracan #563 a remporté la course grâce à une manœuvre pleine de sang froid de Marco Mapelli.

Comme lors de la dernière épreuve de sprint en Hongrie, l’équipe battant pavillon chinois a privé l’équipage Black Falcon de Maro Engel, Luca Stolz et Yelmer Buurman d’une victoire qui leur tendait les bras.

L’équipage Orange 1 a été le plus régulier sur l’ensemble de la saison. Il n’a certes remporté que 2 courses (la 1re à Misano et la 1re au Nürburgring), mais il a terminé 6 fois sur le podium.

Luca Stolz et Maro Engels sont les grands perdants de cette saison. Alors qu’ils étaient proches de la victoire sur le championnat sprint, ils se sont fait souffler le titre à la suite d’une 4e place miracle obtenue par la #563, et ce alors qu’elle était partie en 13e position.

En Catalogne, c’est un accrochage entre Dries Vanthoor et Yelmer Buurman qui a anéanti les chances de victoire de l’équipage.

La victoire de l’Orange 1 Team FFF tient autant à l’homogénéité du duo Caldarellli/Mapelli, qu’au talent et à la prise de risque des deux pilotes. Sans oublier l’équipe technique, qui a permis à la voiture de gagner plusieurs fois des places au pit-stop. En Hongrie, c’est grâce à un arrêt record que la voiture a pu aller chercher la 4e place.

En troisième position du classement général, on retrouve la #88 AKKA-ASP de Vincent Abril et Raffaele Marciello. Grandissimes favoris cette saison, les deux pilotes ont vécu un exercice compliqué avec notamment un abandon au Nürburgring, à Silverstone et au Paul Ricard. Ils ont quand même remporté 3 victoires en sprint, dont deux en Hongrie.

La Silver Cup a été remportée par Nico Bastian (#88 AKKA-ASP), suivi de ses coéquipiers Timur Boguslavkiy et Felipe Fraga. En Pro-Am, la victoire au général est revenue à la Ferrari #147 AF Corse d’Andrea Bertolini et Louis Machiels.