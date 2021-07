Tokyo 2020

Simone Biles est en pleine détresse. La superstar des Jeux de Tokyo s'est, à la surprise générale, mise sur la touche lors du concours général par équipes après un passage au saut en dessous de ses standards habituels (noté 13.766). Un épais doute a alors entouré sa forme physique. Le Team USA a parlé d'un "problème médical" en restant extrêmement vague sur les causes du retrait de la quadruple championne olympique.

Mais la jeune fille a fini par mettre le doigt sur le mal qui la ronge : "Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... traiter avec des démons dans ma tête (...), a-t-elle expliqué. Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être."

