Petite surprise concoctée par Olivier Krumbholz. Cléopâtre Darleux a été préférée à Laura Glauser pour former, avec Amandine Leynaud, le binôme de gardiennes de l'équipe de France de hand au Championnat d'Europe au Danemark (3-20 décembre), a annoncé la Fédération française dans un communiqué, jeudi.

Championne du monde avec les Bleues en Allemagne en décembre 2017, Cléopâtre Darleux avait raté l'aventure dorée de l'Euro 2018 à domicile en France, blessée, puis le Mondial 2019 (pause maternité). Gardienne de Brest, meilleure joueuse de D1 en 2018, elle a retrouvé le maillot de l'équipe de France en octobre lors de la Golden League, avec une excellente prestation contre le Danemark (15 arrêts et victoire des Françaises 27-23). En club, elle alterne dans les buts du BBH avec la Danoise Sandra Toft, qu'elle retrouvera pour le dernier match du premier tour mardi.

Autre surprise, l'arrière gauche de Metz Orlane Kanor, championne du monde 2017 et championne d'Europe 2018, ne figure pas dans le groupe annoncé par le sélectionneur, pas plus que l'ailière droite Blandine Dancette. Une interrogation persiste au poste de pivot: Pauletta Foppa a reçu un coup au visage à l'entraînement et une décision sera prise avant vendredi à 09h00 pour savoir qui de Foppa ou Astride N'Gouan débutera l'Euro aux côtés de Béatrice Edwige.