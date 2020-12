Une victoire leur assurerait une place au tour principal avec un capital de départ d'au moins deux points, et une finale de groupe contre le Danemark à jouer mardi (20h30), pour aborder la suite de la compétition avec le maximum de confiance. Les Françaises ont-elles fait le plus dur contre le Monténégro en s'imposant d'un but ? A voir le soulagement sur les visages des joueuses d'Olivier Krumbholz à la fin de la rencontre, on pourrait croire que oui, même si c'était contre l'équipe la moins cotée du groupe.