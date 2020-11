Le Championnat d'Europe féminin aura lieu intégralement au Danemark, a annoncé la Fédération danoise lundi. " Habituellement, c'est quelque chose qui prend des mois et des années à organiser. Mais (...) nous avons réussi à trouver une solution pour que nous puissions avoir la phase finale sur le sol danois ", a expliqué dans un communiqué le président de la Fédération danoise (DHF), Per Bertelsen.

L'Euro-2020 devait initialement se dérouler à la fois au Danemark et en Norvège. Mais, à 17 jours du premier match et en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la Norvège a annoncé lundi dernier qu'elle renonçait à co-organiser le tournoi. La compétition se jouera donc dans le Jutland, dans l'ouest du Danemark, dans les villes de Kolding et Herning, qui devait déjà accueillir des matches de groupe et où se déroulera en définitive la phase finale.